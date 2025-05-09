Губернатор поздравил южноуральцев с 80-летием Великой Победы

Вся Челябинская область в годы войны встала на защиту родины и делала все для фронта. Мы гордимся нашими городами трудовой доблести: Челябинском, Магнитогорском, Златоустом и Миассом. В наши дни тоже есть место подвигу и связь поколений крепка, как никогда.