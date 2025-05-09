Губернатор поздравил южноуральцев с 80-летием Великой Победы

Губернатор Челябинской Области поздравил южноуральцев с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. С утра Алексей Текслер открыл праздничные мероприятия, возложив цветы к «Вечному Огню» на Аллее Славы. Об этом сообщила пресс-служба Правительства Челябинской области.
День Победы — это часть истории нашей страны, ее высочайшая героическая фаза, достояние, которое никто не может у нас отнять. «Вечный Огонь» в Челябинске — святое место для всех жителей области. Символ беспримерного подвига бойцов и тружеников тыла.
Вся Челябинская область в годы войны встала на защиту родины и делала все для фронта. Мы гордимся нашими городами трудовой доблести: Челябинском, Магнитогорском, Златоустом и Миассом. В наши дни тоже есть место подвигу и связь поколений крепка, как никогда.
«Дорогие земляки, храните память о прошедшей войне, цените мир и свободу нашей Родины. Берегите и защищайте Россию всеми силами. Это наш священный долг. Поздравляю вас с юбилеем Великой Победы! Крепкого здоровья, счастья, всех благ и уверенности в нашей скорой победе над врагом», — обратился губернатор к жителям области.