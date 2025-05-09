Лукашенко напомнил Киеву о борьбе с нацизмом в Великой Отечественной войне

Он назвал 9 Мая священной датой для белорусов и украинцев. Лукашенко подчеркнул, что в Белоруссии «хорошо знают и чтят сыновей Украины, которые воевали и отдали свою жизнь за освобождение белорусской земли».
«Совместная борьба в годы Великой Отечественной войны — яркий пример дружбы и взаимовыручки белорусского и украинского народов», — привела слова Лукашенко его пресс-служба.
Президент республики добавил, что сохранить историческую правду о тех событиях является общей обязанностью перед прошлыми и будущими поколениями.
Ранее издание «СТРАНА.ua» сообщило, что День Победы стал самым популярным запросом в украинском Google, несмотря на указ Владимира Зеленского о замене праздника на День Европы.