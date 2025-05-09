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Лукашенко напомнил Киеву о борьбе с нацизмом в Великой Отечественной войне

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил украинский народ с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне и напомнил об общей борьбе с нацизмом.

Источник: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Он назвал 9 Мая священной датой для белорусов и украинцев. Лукашенко подчеркнул, что в Белоруссии «хорошо знают и чтят сыновей Украины, которые воевали и отдали свою жизнь за освобождение белорусской земли».

«Совместная борьба в годы Великой Отечественной войны — яркий пример дружбы и взаимовыручки белорусского и украинского народов», — привела слова Лукашенко его пресс-служба.

Президент республики добавил, что сохранить историческую правду о тех событиях является общей обязанностью перед прошлыми и будущими поколениями.

Ранее издание «СТРАНА.ua» сообщило, что День Победы стал самым популярным запросом в украинском Google, несмотря на указ Владимира Зеленского о замене праздника на День Европы.