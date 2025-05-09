Депутат Рады поздравил украинцев с Днем Победы

Зеленский в 2023 году подписал закон о переносе празднования Дня Победы во Второй мировой войне с 9 на 8 мая, назвав его Днем памяти и победы над нацизмом, после чего 9 мая стало на Украине Днем Европы.
«Братцы, с Днем Победы! Великая Отечественная — это история почти каждой украинской семьи. И это история победителей», — написал Бужанский в своем Telegram-канале.
Издание «Страна.ua» ранее сообщало, что День Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов стал самым популярным запросом в украинском Google в пятницу утром: несмотря на указ Зеленского о замене праздника на День Европы, украинцы ищут открытки и поздравления с Днем Победы, а также трансляции с парадом в Москве.