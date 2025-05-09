Депутат Рады поздравил украинцев с Днем Победы

Издание «Страна.ua» ранее сообщало, что День Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов стал самым популярным запросом в украинском Google в пятницу утром: несмотря на указ Зеленского о замене праздника на День Европы, украинцы ищут открытки и поздравления с Днем Победы, а также трансляции с парадом в Москве.