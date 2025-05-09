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Лукашенко обратился к новому папе Римскому Льву XIV, пригласив его в Беларусь

Лукашенко направил поздравление новому папе Римскому Льву XIV.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко 8 мая, в четверг, обратился к новому папе Римскому Льву XIV, поздравил его с избранием и пригласил посетить Беларусь. Об этом информирует пресс-служба президента.

— Сердечно поздравляю вас с избранием на пост предстоятеля Римско-католической церкви и Главы Святого Престола, — подчеркнул глава государства.

Президент в поздравлении отметил, что бескорыстное и усердное служение Богу и людям, преданность высоким духовным идеалам, вывели Льва XIV на качественно новый этап миссии — очень ответственный исвязанный с надеждами миллионов всех верующих.

Александр Лукашенко уточнил, что ему приятно отметить: отношения между Беларусью и Святым Престолом в последнее время характеризуется позитивной динамикой, «а наше видение путей решения насущных проблем современного мира совпадает».

Глава государства выразил слова убеждения, что скорый приезд посла Беларуси в Ватикан и открытие посольства при Святом Престоле смогут придать новый импульс сотрудничеству, построенному на доверии и взаимопонимании.

— Буду очень рад видеть вас на нашей гостеприимной земле, где христианство издавна является важным элементом общественной жизни и культуры белорусов, — акцентировал внимание президент Беларуси.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сделал окончательное заявление о праздновании Дня Победы в Беларуси: «Нет, не хватит».

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