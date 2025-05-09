Путин встретил иностранных лидеров в Кремле

Из Кремля лидеры проследуют на Красную площадь и займут места на трибунах. По традиции военный парад по случаю дня Победы в Великой Отечественной Войне начнется в 10.00 по московскому времени.
По завершении парада запланировано традиционное совместное возложение лидерами венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. После этого начнется официальный прием в Кремле для глав иностранных государств и почетных гостей от имени президента России.
Ранее помощник президента Юрий Ушаков сообщал, что Москва ожидает, что 27 зарубежных глав государств будут присутствовать на параде в Москве.