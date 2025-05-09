«Беларусь 1»: задержанный таможенниками в товарняке американец уехал из Беларуси

Телеканал «Беларусь 1» сообщил, что задержанный таможенниками в товарняке за нелегальное пересечение белорусской границы гражданин США Антон Росс уехал из Беларуси. Подробности озвучили в эфире телеканала.
В сообщении уточняется, что гражданин США вместе со своими родителями пересек белорусскую границу в ночь на 8 мая 2025 года. Сказано, что более трех недель американец провел в РНПЦ психического здоровья, где и встретился с семьей.
Мать Лариса Росс, являющаяся гражданкой Украины и Чехии, провела 13 часов за рулем, чтобы забрать своего сына.
— Жалко, что он так поступил. Я приношу свои извинения, потому что это правонарушение. Можно его только простить, потому что он не подумал. У человека проблема с памятью, — уточнила женщина.
Отец Вильгельм Росс сообщил, что когда его сын в прошлый раз был в Беларуси, то написал ему сообщение: «Я приземлился в раю».
— Это то, как он чувствует себя в Беларуси, как относится к стране, — пояснил Росс.
Напомним, что 27-летний гражданин Америки был задержан сотрудниками белорусской таможни ночью 31 марта на железнодорожной станции Молодечно. Он находился в товарном вагоне поезда.
Ранее американец заявлял, что хочет остаться в Беларуси.
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