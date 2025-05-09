Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Беларусь 1»: задержанный таможенниками в товарняке американец уехал из Беларуси

Задержанный за нелегальное пересечение границы американец уехал из Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Телеканал «Беларусь 1» сообщил, что задержанный таможенниками в товарняке за нелегальное пересечение белорусской границы гражданин США Антон Росс уехал из Беларуси. Подробности озвучили в эфире телеканала.

В сообщении уточняется, что гражданин США вместе со своими родителями пересек белорусскую границу в ночь на 8 мая 2025 года. Сказано, что более трех недель американец провел в РНПЦ психического здоровья, где и встретился с семьей.

Мать Лариса Росс, являющаяся гражданкой Украины и Чехии, провела 13 часов за рулем, чтобы забрать своего сына.

— Жалко, что он так поступил. Я приношу свои извинения, потому что это правонарушение. Можно его только простить, потому что он не подумал. У человека проблема с памятью, — уточнила женщина.

Отец Вильгельм Росс сообщил, что когда его сын в прошлый раз был в Беларуси, то написал ему сообщение: «Я приземлился в раю».

— Это то, как он чувствует себя в Беларуси, как относится к стране, — пояснил Росс.

Напомним, что 27-летний гражданин Америки был задержан сотрудниками белорусской таможни ночью 31 марта на железнодорожной станции Молодечно. Он находился в товарном вагоне поезда.

Ранее американец заявлял, что хочет остаться в Беларуси.

Вместе с тем мы узнали, где смотреть салют в Минске и областных центрах Беларуси в День Победы 9 Мая 2025 года.

Тем временем мы собрали, куда сходить 9 Мая 2025 в Минске: программа и расписание мероприятий на 9 Мая в День Победы.

А еще мы писали, где смотреть военный парад 2025 в Минске в День Победы 9 Мая.