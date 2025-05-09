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Лукашенко присутствует на параде Победы на Красной площади в Москве

9 мая, Москва /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко присутствует на параде в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, который проходит на Красной площади в Москве, передает корреспондент БЕЛТА.

Парад принимает министр обороны России Андрей Белоусов. На центральной трибуне рядом с ветеранами расположились Президент России Владимир Путин и зарубежные лидеры. Главы государств вместе прибыли на Красную площадь. До этого российский лидер лично приветствовал каждого.

Рядом с Александром Лукашенко на трибуне сидит его младший сын Николай и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Гостями торжественных мероприятий в российской столице стали более 20 глав государств. В их числе лидеры стран СНГ, а также Китая, Бразилии, Словакии, Сербии, Вьетнама, Монголии, Зимбабве, Кении, Мьянмы, Экваториальной Гвинеи и других стран.

Планируется, что по завершении парада лидеры стран возложат венки к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду у стен Кремля.

Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву 8 мая накануне Дня Победы. Вечером в Кремле состоялся концерт для глав делегаций, приглашенных на торжественные мероприятия по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие прошло в Андреевском зале. Лидеры стран также воспользовались возможностью для неформального общения.