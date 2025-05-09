Лукашенко присутствует на параде Победы на Красной площади в Москве

Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву 8 мая накануне Дня Победы. Вечером в Кремле состоялся концерт для глав делегаций, приглашенных на торжественные мероприятия по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие прошло в Андреевском зале. Лидеры стран также воспользовались возможностью для неформального общения.