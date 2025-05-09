На Красной площади в Москве прошел парад Победы

На Красной площади состоялся военный парад в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Участие в нем приняли более 11 тысяч военнослужащих, на главной площади страны показали беспилотники «Герань-2», «Орлан-10», «Ланцет» и «Гарпия», а также новейшие «Гиацинт-К». На торжественном мероприятии присутствовали главы более 20 государств, по Красной площади прошли военные из Китая, Вьетнама, Египта, Лаоса, Монголии, Мьянмы и бывших союзных республик. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.