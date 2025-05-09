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На Красной площади в Москве прошел парад Победы

На Красной площади состоялся военный парад в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Участие в нем приняли более 11 тысяч военнослужащих, на главной площади страны показали беспилотники «Герань-2», «Орлан-10», «Ланцет» и «Гарпия», а также новейшие «Гиацинт-К». На торжественном мероприятии присутствовали главы более 20 государств, по Красной площади прошли военные из Китая, Вьетнама, Египта, Лаоса, Монголии, Мьянмы и бывших союзных республик. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.

Источник: Газета.Ру

11:30 На этом «Газета.Ru» завершает онлайн-трансляцию парада Победы.

Праздничные мероприятия 9 Мая можно будет посетить по всей Москве. Как ожидается, в них примут участие около 10 млн человек. В этом году концерта на Красной площади не будет. В 22:00 состоится праздничный салют.

11:24 Совсем скоро стартует церемония возложения цветов к могиле Неизвестного солдата. Владимир Путин и лидеры иностранных государств уже направились в сторону Александровского сада.

11:22 Владимир Путин пообщался с ветеранами Великой Отечественной после завершения парада.

Четверым из ветеранов на трибуне с Путиным больше 100 лет, самому старшему из них — 102 года, пишет ТАСС.

11:20 Выступившие на параде Победы танки Т-90М, Т-72Б3М и Т-80БВМ дооснастят и передадут в войска для участия в спецоперации, сообщил глава Уралвагонзавода.

11:19 ❗️ Президент Владимир Путин пообщался с военными КНДР после парада.

11:18.

11:14 На обратном пути колонны возвращаются с Красной площади через Васильевский спуск, Кремлевскую набережную, проходят по Моховой до Нового Арбата и выходят на Нижние Мневники.

11:11 Парад Победы завершился. Президент Владимир Путин пообщался с присутствующими на Красной площади ветеранами и иностранными лидерами.

11:10 Оркестр исполнил песню «День Победы».

11:08 В небе появились самолеты, раскрасившие небо над столицей в цвета российского триколора.

11:06 Десантная военная техника и ракетные комплексы «Ярс» появились на главной площади страны.

11:04 ЗРК С-400 и комплексы «Искандер-М» проехали по Красной площади.

11:03 ❗️ Впервые на Красной площади появились беспилотники «Герань-2», «Орлан-10», «Ланцет» и «Гарпия», задействованные в зоне проведения спецоперации.

11:02 Новейшие «Гиацинт-К» проехали вдоль трибун.

11:01 Колонны танков Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М «Прорыв» появилась на Красной площади.

11:00 Санитарные автомобили «Линза», предназначенные для эвакуации раненых военных, проехали по главной площади страны.

10:59 ❗️ Впервые по Красной площади проехали боевые разведывательные машины БРМ-1К.

10:58 Современная военная техника проехала вдоль трибун.

10:57 Легендарный Т-34 первым появился на Красной площади.

10:56 Курсанты Московского высшего общевойскового командного училища завершили пешую часть парада. Красную площадь освободили для прохождения механизированной колонны.

10:55 Военнослужащие Отдельной дивизии оперативного назначения имени Дзержинского и расчеты Терского казачьего войска и Всевеликого войска Донского промаршировали по Красной площади.

10:54 Военная полиция прошла вдоль трибун.

10:53 Военные инженеры, учащиеся Военной академии радиационной, химической и биологической защиты и бойцы-железнодорожники прошли по Красной площади.

10:52 Курсанты училища ВДВ имени Маргелова появились на главной площади страны.

10:51.

10:50 Курсанты Морского корпуса Петра Великого, расчет РВСН прошли по Красной площади.

10:49 На Красной площади появились курсанты Военно-морского инженерно-технического училища.

10:48.

10:47 Полк ВМФ России прошел вдоль трибун.

10:46 Учащиеся академии ВКС прошли по Красной площади.

10:45 Лидеры иностранных государств на трибунах парада Победы.

10:45 Военнослужащие-женщины промаршировали под «Катюшу».

Большинство участниц парада — продолжательницы офицерских династий, сообщили в Минобороны.

10:44 Курсанты Военной академии материально-технического обеспечения имени Хрулева прошли вдоль трибун.

10:43 Расчеты Сухопутных войск вышли на Красную площадь.

10:42 Мимо трибун прошли участники спецоперации.

Возглавили расчеты герои РФ Евгений Хабаров и Виталий Антонов. В парадном строю 20 героев России, 44 георгиевских кавалера и 54 кавалера ордена Мужества.

10:41 Участники Юнармии прошли по Красной площади.

10:40 Воспитанники Суворовских училищ и нахимовцы появились на Красной площади.

10:39 ❗️ Рядом с Владимиром Путиным на трибуне сидит лидер Китая Си Цзиньпин.

10:38 Военные из Мьянмы завершили шествие дружественных армий.

10:36 Военнослужащие из Китая, Лаоса и Монголии прошли по Красной площади.

10:35 Военные из Таджикистана, Египта и Вьетнама также прошли по Красной площади.

10:34 На Красную площадь вышли военные расчеты государств СНГ. Первыми появились коммандос армии Азербайджана, затем — представители Белоруссии, Казахстана и Киргизии.

10:33 По площади промаршировали расчет Кубанского казачьего войска и кавалеристы Президентского полка.

10:32 Парадные расчеты в форме времен Великой Отечественной появились на Красной площади.

10:31.

10:30 На Красную площадь вынесли штандарты 10 фронтов заключительного этапа Великой Отечественной войны.

10:29 Шествие возглавил главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков.

10:28.

10:26 Президент поздравил с Днем Победы. Прозвучал гимн Российской Федерации.

10:25 Почти 80% населения Земли было вовлечено во Вторую мировую войну. Полный разгром нацизма вершился общими усилиями многих стран, добавил Владимир Путин.

10:24 Россия чтит память всех, кто отдал жизнь за победу над нацизмом во Второй мировой войне, подчеркнул Путин.

10:22 Президент объявил минуту молчания.

10:21 ❗️ Россия всегда будет несокрушимой преградой для нацизма. Вся страна поддерживает участников спецоперации и гордится их силой духа, отметил Владимир Путин.

10:20 Россия помнит уроки Второй мировой войны и никогда не согласится с искажением ее событий. Наша страна ценой миллионов жизней завоевала свободу и мир для всего человечества, заявил президент.

10:18 Представители разных национальностей, сокрушивших нацизм, навсегда останутся в истории русскими солдатами, подчеркнул Путин.

10:17 ❗️ Президент Владимир Путин поздравил участников парада с Днем Победы. Глава государства заявил о преклонении перед поколением, сокрушившим нацизм и завоевавшим свободу для всего человечества.

10:15 Белоусов доложил Владимиру Путину, что войска готовы к параду.

10:14 Андрей Белоусов завершил объезд войск.

10:12.

10:11 Министр обороны поздравил военнослужащих с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

10:09 Знаменная группа на Красной площади в Москве на военном параде.

10:08 В параде принимают участие более 11,5 тысячи военнослужащих. Более 1,5 тысячи — участники специальной военной операции.

10:05 На Красную площадь внесли российский флаг и Знамя Победы.

10:04 Парад принимает глава Минобороны России Андрей Белоусов, командует парадом главнокомандующий Сухопутными войсками ВС России Олег Салюков.

10:03.

10:01 Парад на Красной площади начался.

09:55 Главы иностранных делегаций и почетные гости прибывают в Московский Кремль на парад Победы. Путин лично встречает их.

09:50.

09:45.

09:52 Попасть на Красную площадь можно только по именным приглашениям. Их традиционно получают ветераны и их родственники, труженики тыла, главы стран, военные чиновники и министры.

09:47 На 80-летие Победы в Москву приехали лидеры более 20 государств.

09:40 Готовиться к параду начали еще в 2024 году: в декабре стартовала строевая подготовка личного состава Академии гражданской защиты МЧС России.

В январе министр обороны Андрей Белоусов объявил, что в параде примут участие иностранные военные из дружественных государств.

В состав парадных расчетов войдут участники военной операции на Украине.

09:30 Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию парада Победы, который сейчас проходит на Красной площади в Москве.