Восьмого мая состоялись скоординированные тренировки по нанесению ударов, чтобы подтянуть навыки артиллеристов и ракетчиков на восточном направлении. Информацию о том, что учения проходили под присмотром Ким Чен Ына, подтверждают источники.
По данным агентства ЦТАК, в маневрах засветились 600-мм реактивные системы залпового огня и тактические ракеты «Хвасон-11».
В ходе учений войска отрабатывали быструю подготовку к ядерному ответному удару, а командный состав тренировался в применении систем контратаки. Ким Чен Ын, наблюдавший за процессом, подчеркнул, что ядерные силы страны должны постоянно развиваться и совершенствоваться.
Ранее президент России Владимир Путин поблагодарил северокорейских солдат, лидера КНДР Ким Чен Ына и весь народ республики за помощь в освобождении Курской области. Путин заявил, что «российский народ никогда не забудет подвига корейских бойцов».