Лукашенко лично поздравил Путина с Днем Победы, прибыв в Кремль на парад

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента России Владимира Путина с Днем Победы, прибыв в Кремль на парад. Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале «Пул Первого».
— Владимир Владимирович, с праздником! Великим нашим праздником! — поздравил президент Беларуси президента России.
На видео видно, что президент Беларуси приехал на парад вместе со своим младшим сыном Николаем.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сделал окончательное заявление о праздновании Дня Победы в Беларуси: «Нет, не хватит».
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