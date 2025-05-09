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Лукашенко лично поздравил Путина с Днем Победы, прибыв в Кремль на парад

Лукашенко лично поздравил Путина с Днем Победы 9 Мая.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента России Владимира Путина с Днем Победы, прибыв в Кремль на парад. Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале «Пул Первого».

— Владимир Владимирович, с праздником! Великим нашим праздником! — поздравил президент Беларуси президента России.

На видео видно, что президент Беларуси приехал на парад вместе со своим младшим сыном Николаем.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сделал окончательное заявление о праздновании Дня Победы в Беларуси: «Нет, не хватит».

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