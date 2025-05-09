Вольфович: мы не дадим переписать историю

Поэтому праздник Великой Победы… Мы выросли (на нем — Sputnik), нас воспитывали наши родители, отцы. Вот мы воспитываем своих детей, и пока мы приходим к таким святым местам, пока будут приходить наши дети… Мы непобедимы. Мы — наследники Великой Победы.