Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вольфович: мы не дадим переписать историю

МИНСК, 9 мая — Sputnik. Праздники в честь Дня Победы проходят в каждом уголке страны, заявил журналистам госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович, передает корреспондент Sputnik.

Источник: Sputnik.by

Мы не дадим никому переписать свою историю. Мы не дадим стереть нашу память.

сказал Вольфович

Он подчеркнул, что праздничные мероприятия в «святых местах» — это практическая реализация того, как в Беларуси относятся к своей истории и гордятся ею.

Поэтому праздник Великой Победы… Мы выросли (на нем — Sputnik), нас воспитывали наши родители, отцы. Вот мы воспитываем своих детей, и пока мы приходим к таким святым местам, пока будут приходить наши дети… Мы непобедимы. Мы — наследники Великой Победы.

добавил госсекретарь

Он подчеркнул, что в Беларуси будут высоко и гордо нести знамя Победы, чтобы быть достойным своих дедов и прадедов с праздником.