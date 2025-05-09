Путин выступил с речью на параде Победы в Москве

По словам российского лидера, страна всегда будет помнить подвиг военнослужащих, погибших за победу над нацизмом. «Мы будем и впредь держать равнение на ветеранов, на их искреннюю любовь к Родине, на их решимость защищать отчий дом, ценности гуманизма и справедливости», — подчеркнул президент.