На параде Победы присутствуют почти 30 глав иностранных государств

«Двадцать девять глав делегаций иностранных государств присутствуют вместе с Владимиром Путиным на военном параде на Красной площади. В параде принимает участие более 11,5 тысяч военнослужащих, 1500 из которых — участники специальной военной операции», — говорится в сообщении.