«Двадцать девять глав делегаций иностранных государств присутствуют вместе с Владимиром Путиным на военном параде на Красной площади. В параде принимает участие более 11,5 тысяч военнослужащих, 1500 из которых — участники специальной военной операции», — говорится в сообщении.
На параде Победы присутствуют почти 30 глав иностранных государств
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Вместе с президентом России Владимиром Путиным на параде Победы на Красной площади присутствуют 29 глав иностранных государств, сообщили в Кремле.