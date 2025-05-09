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На параде Победы присутствуют почти 30 глав иностранных государств

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Вместе с президентом России Владимиром Путиным на параде Победы на Красной площади присутствуют 29 глав иностранных государств, сообщили в Кремле.

Источник: РИА "Новости"

«Двадцать девять глав делегаций иностранных государств присутствуют вместе с Владимиром Путиным на военном параде на Красной площади. В параде принимает участие более 11,5 тысяч военнослужащих, 1500 из которых — участники специальной военной операции», — говорится в сообщении.