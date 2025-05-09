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Лукашенко поприветствовал белорусских военных на параде в Москве

Честь представлять белорусскую армию в ходе парада на Красной площади выпала бойцам сил специальных операций, которые готовились к нему несколько месяцев.

Источник: Sputnik.by

В ходе торжественного парада на Красной площади, приуроченного к 80-ой годовщине победы в Великой Отечественной войны, мимо трибун с лидерами стран прошли и парадные расчеты дружественных иностранных государств.

Мимо трибун прошел и парадный расчет пятой отдельной бригады специального назначения Вооруженных Сил Республики Беларусь. Ведущий трансляции парада объявил, что командовал расчетом полковник Николай Смехович.

В это время режиссер трансляции переключил камеры на трибуну с главами государств. Президент Беларуси Александр Лукашенко встал со своего места и поприветствовал белорусских спецназовцев подняв руку со сжатым кулаком.

Рядом с главой белорусского государства на параде присутствовал и его младший сын Николай. По правую руку от президента сидел премьер-министр Армении Никол Пашинян.