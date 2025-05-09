Лукашенко поприветствовал белорусских военных на параде в Москве

В ходе торжественного парада на Красной площади, приуроченного к 80-ой годовщине победы в Великой Отечественной войны, мимо трибун с лидерами стран прошли и парадные расчеты дружественных иностранных государств.
Мимо трибун прошел и парадный расчет пятой отдельной бригады специального назначения Вооруженных Сил Республики Беларусь. Ведущий трансляции парада объявил, что командовал расчетом полковник Николай Смехович.
В это время режиссер трансляции переключил камеры на трибуну с главами государств. Президент Беларуси Александр Лукашенко встал со своего места и поприветствовал белорусских спецназовцев подняв руку со сжатым кулаком.
Рядом с главой белорусского государства на параде присутствовал и его младший сын Николай. По правую руку от президента сидел премьер-министр Армении Никол Пашинян.