Токаев поприветствовал казахстанских военнослужащих, участвующих в параде на Красной площади

На параде Казахстан представил парадный расчет военнослужащих 37-й бригады Десантно-штурмовых войск имени Героя Советского Союза генерал-майора Ивана Панфилова.
Парадный расчет, в составе которого 80 военных, возглавил полковник Алмас Тулегенов.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поприветствовал военнослужащих Вооруженных сил РК, участвующих в параде на Красной площади в Москве, сообщает Zakon.kz.
На параде Казахстан представил парадный расчет военнослужащих 37-й бригады Десантно-штурмовых войск имени Героя Советского Союза генерал-майора Ивана Панфилова.
Парадный расчет, в составе которого 80 военных, возглавил полковник Алмас Тулегенов.