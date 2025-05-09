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Токаев поприветствовал казахстанских военнослужащих, участвующих в параде на Красной площади

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поприветствовал военнослужащих Вооруженных сил РК, участвующих в параде на Красной площади в Москве, сообщает Zakon.kz.

Источник: akorda.kz

На параде Казахстан представил парадный расчет военнослужащих 37-й бригады Десантно-штурмовых войск имени Героя Советского Союза генерал-майора Ивана Панфилова.

Парадный расчет, в составе которого 80 военных, возглавил полковник Алмас Тулегенов.

говорится в официальном сообщении Акорды