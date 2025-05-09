Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин сказал о мужестве защитников Беларуси на параде на Красной площади

Путин напомнил про мужество защитников Беларуси и стойкость участников обороны Брестской крепости на параде в Москве.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин сказал о мужестве защитников Беларуси на параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве, пишет БелТА.

Путин напомнил, что Советский Союз принял на себя самые свирепые и беспощадные удары врага. Он акцентировал внимание на том, что миллионы людей, которые знали только мирный труд, взяли в руки оружие и насмерть стояли на всех высотах, плацдармах, рубежах. Они определили исход всей Второй мировой войны безоговорочными победами в крупнейших битвах под Москвой и Сталинградом, на Курской дуге и Днепре отметил президент России.

Владимир Путин сказал про мужество защитников Беларуси, встретивших врага первыми, стойкостью участников обороны Брестской крепости и Могилева, Тулы, Смоленска, героизмом жителей блокадного Ленинграда. Президент России обратил внимание и на отвагу всех тех, кто сражался на фронте, в партизанских отрядах, в подполье. Он выделил доблесть всех тех, кто под огнем врага эвакуировал заводы, кто работал в тылу, не жалея себя и на пределе сил.

— Героизм народа был массовым, — заявил Владимир Путин.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко лично поздравил президент России Владимира Путина с Днем Победы, прибыв в Кремль на парад.

Тем временем Лукашенко сделал окончательное заявление о праздновании Дня Победы в Беларуси: «Нет, не хватит».

Кстати, мы узнали, где смотреть военный парад 2025 в Минске в День Победы 9 Мая.

А еще мы собрали, куда сходить 9 Мая 2025 в Минске: программа и расписание мероприятий на 9 Мая в День Победы.