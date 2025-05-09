Путин сказал о мужестве защитников Беларуси на параде на Красной площади

Владимир Путин сказал про мужество защитников Беларуси, встретивших врага первыми, стойкостью участников обороны Брестской крепости и Могилева, Тулы, Смоленска, героизмом жителей блокадного Ленинграда. Президент России обратил внимание и на отвагу всех тех, кто сражался на фронте, в партизанских отрядах, в подполье. Он выделил доблесть всех тех, кто под огнем врага эвакуировал заводы, кто работал в тылу, не жалея себя и на пределе сил.