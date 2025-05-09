Путин сказал о мужестве защитников Беларуси на параде на Красной площади

Президент России Владимир Путин сказал о мужестве защитников Беларуси на параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве, пишет БелТА.
Путин напомнил, что Советский Союз принял на себя самые свирепые и беспощадные удары врага. Он акцентировал внимание на том, что миллионы людей, которые знали только мирный труд, взяли в руки оружие и насмерть стояли на всех высотах, плацдармах, рубежах. Они определили исход всей Второй мировой войны безоговорочными победами в крупнейших битвах под Москвой и Сталинградом, на Курской дуге и Днепре отметил президент России.
Владимир Путин сказал про мужество защитников Беларуси, встретивших врага первыми, стойкостью участников обороны Брестской крепости и Могилева, Тулы, Смоленска, героизмом жителей блокадного Ленинграда. Президент России обратил внимание и на отвагу всех тех, кто сражался на фронте, в партизанских отрядах, в подполье. Он выделил доблесть всех тех, кто под огнем врага эвакуировал заводы, кто работал в тылу, не жалея себя и на пределе сил.
— Героизм народа был массовым, — заявил Владимир Путин.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко лично поздравил президент России Владимира Путина с Днем Победы, прибыв в Кремль на парад.
Тем временем Лукашенко сделал окончательное заявление о праздновании Дня Победы в Беларуси: «Нет, не хватит».
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