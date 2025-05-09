Губернатор Виталий Хоценко прошел в рядах «Бессмертного полка»

«В каждой семье есть свои герои: те, кто сражались на фронте, ковали победу в тылу, работали в госпиталях, пережили голод ленинградской блокады и тяготы эвакуации. В моей семье несколько героев — это мои дедушки Герой Советского Союза Петр Максимович Крутов и Виталий Демьянович Хоценко и бабушка Хадия Умяровна Хоценко!» — обратился к собравшимся Виталий Хоценко.
Глава региона также поблагодарил всех, кто принял участие в акции, и поздравил с праздником Победы. Колонны «Бессмертного полка» прошли по традиционному маршруту от Соборной до Бульвара Победы и мемориала «Слава героям». Для зрителей была подготовлена специальная праздничная программа: играла музыка и звучали военные песни.
Напомним, в Омской области отметили День Победы торжественным парадом.