Парад Победы в Хабаровске стал одним из самых масштабных в стране

Среди почетных гостей Парада: ветераны, вдовы участников войны, дети военного времени, а также ветераны силовых структур и ВВО, участники специальной военной операции, их родные и близкие. Принимал парад врио командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенант Михаил Носулев.
В начале Парада по площади имени Ленина пронесли копии штандартов фронтов Великой Отечественной войны. Торжественным маршем прошагали расчеты военных в форме участников парада Победы 1945 года, военные Восточного военного округа, сотрудники силовых структур, спасатели, казаки, кадеты, курсанты военных училищ, юнармейцы, ученики школы МЧС, а также студенты Военного учебного центра при Дальневосточном университете путей сообщения и курсанты филиала центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воин».
Праздничным маршем по площади имени Ленина прошла и сводная рота участников СВО: офицеры и солдаты, прибывшие для участия в Параде прямо с линии боевого соприкосновения.
В механизированной колонне, которую по традиции возглавил легендарный танк Великой Отечественной войны Т-34, прошли более 140 образцов вооружения, военной и специальной техники. Впервые были представлены модернизированные танки Т-80БВМ со противодроновой защитой, БМП-2 «Бережок» и боевая машина БМП-1АМ «Басурманин». Закрыли парад 10 декорированных автомобилей с инсталляциями, демонстрирующими вклад Хабаровского края в Великую Победу и поддержку СВО. После состоялся плац-концерт роты почетного караула, также выступили военный оркестр и хор ансамбля песни и пляски, вокально-хореографический коллектив.
Общая численность парадной группировки в Хабаровске составила более 3 тысяч человек, что по численности уступает только парадам в Москве и Санкт-Петербурге.