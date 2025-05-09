Парад Победы в Хабаровске стал одним из самых масштабных в стране

В механизированной колонне, которую по традиции возглавил легендарный танк Великой Отечественной войны Т-34, прошли более 140 образцов вооружения, военной и специальной техники. Впервые были представлены модернизированные танки Т-80БВМ со противодроновой защитой, БМП-2 «Бережок» и боевая машина БМП-1АМ «Басурманин». Закрыли парад 10 декорированных автомобилей с инсталляциями, демонстрирующими вклад Хабаровского края в Великую Победу и поддержку СВО. После состоялся плац-концерт роты почетного караула, также выступили военный оркестр и хор ансамбля песни и пляски, вокально-хореографический коллектив.