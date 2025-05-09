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На параде в Волгограде Андрей Бочаров передал поздравления от Президента России

По традиции парадные расчеты проходят по главной площади города-героя — площади Павших Борцов. Губернатор Андрей Бочаров передал поздравления от Президента России Владимира Путина, отметившего мужество и волю советских солдат, благодаря которым была одержана победа над нацизмом и сохранена свобода Родины.

Источник: ИД «Волгоградская правда» / Сергей Григоренко

Глава государства пожелал также успехов и благополучия всем ветеранам и жителям региона.

Губернатор Герой России Андрей Бочаров подчеркнул, что День Победы — это священный праздник, символ единства многонационального народа, память о героях, приближавших Победу своим подвигом и трудом. Он призвал почтить память погибших минутой молчания и заверил, что потомки защитников Сталинграда продолжают мужественно оберегать Родину от современных угроз.

Парад начался ровно в 10.00 на площади Павших Борцов. В праздничном шествии принимают участие не только военные, но и юные кадеты, и участники военно-патриотических школ.

«Это день памяти обо всех, кто ратными подвигами и самоотверженным трудом приближал Великую Победу. И сегодня потомки Поколения Победителей, наследники Великой Победы, защитников Сталинграда с честью выполняют свой долг, проявляют мужество и героизм, с оружием в руках защищают нашу Родину от уже современных фашистов и нацистов. В каждой семье есть свои герои. Есть боль потерь и память о героических защитниках нашего Отечества всех поколений», — отметил Андрей Бочаров в поздравительной речи.

На праздничный день также запланированы концерты, световое и лазерное шоу на Мамаевом кургане, салют и фейерверки. Впервые портреты ветеранов в рамках акции «Бессмертный полк» пронесут юнармейцы в составе парада, а изображения защитников будут транслировать на экранах и фасадах зданий.