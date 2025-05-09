На параде в Волгограде Андрей Бочаров передал поздравления от Президента России

«Это день памяти обо всех, кто ратными подвигами и самоотверженным трудом приближал Великую Победу. И сегодня потомки Поколения Победителей, наследники Великой Победы, защитников Сталинграда с честью выполняют свой долг, проявляют мужество и героизм, с оружием в руках защищают нашу Родину от уже современных фашистов и нацистов. В каждой семье есть свои герои. Есть боль потерь и память о героических защитниках нашего Отечества всех поколений», — отметил Андрей Бочаров в поздравительной речи.