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Парад Победы завершился пролетом авиации

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Военный парад в ознаменование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне завершился пролетом авиации над Красной площадью в Москве, передаёт корреспондент РИА Новости.

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Всего в параде приняли участие 11,5 тысяч военнослужащих.

До пролёта авиации по брусчатке Красной площади прошли парадные расчёты, в том числе, участников спецоперации. После этого проехала военная техника, в частности, танки Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-90М и другая бронетехника, комплексы С-400, реактивные системы залпового огня «Торнадо-С», передвижные грунтовые ракетные комплексы «Ярс», грузовики «Камаз» с беспилотниками «Герань» и «Ланцет».

В авиационной части парада была показана фигура «Кубинский бриллиант» — совместный пролёт пилотажных групп «Русские витязи» и «Стрижи» на пяти истребителях Су-30СМ и четырёх МиГ-29 на минимальном расстоянии друг от друга. Завершился парад пролётом шести штурмовиков Су-25, которые раскрасили небо над Москвой в цвета российского триколора.