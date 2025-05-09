Парад Победы завершился пролетом авиации

До пролёта авиации по брусчатке Красной площади прошли парадные расчёты, в том числе, участников спецоперации. После этого проехала военная техника, в частности, танки Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-90М и другая бронетехника, комплексы С-400, реактивные системы залпового огня «Торнадо-С», передвижные грунтовые ракетные комплексы «Ярс», грузовики «Камаз» с беспилотниками «Герань» и «Ланцет».