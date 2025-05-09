Премьер Литвы призвал жителей страны не праздновать 9 Мая

В Литве за распространение, использование на собраниях, в общественных местах или иную публичную демонстрацию флага или герба СССР или Литовской ССР, флагов, знаков или форменной одежды, советских серпа и молота, советской красной пятиконечной звезды, а также публичное исполнение гимна СССР или Литовской ССР грозит штраф для физических лиц в размере от 300 до 700 евро, для руководителей юридических лиц или иных ответственных лиц — от 600 до 1,2 тыс. евро.