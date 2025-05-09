Премьер Литвы призвал жителей страны не праздновать 9 Мая

«Моя рекомендация — просто завтра не праздновать и придерживаться нашей европейской традиции, что и как праздновать», — заявил 8 мая Гинтаутас Палуцкас.
Тем, кто не согласен с такой позицией, или, как выразился Палуцкас, «провокаторам», литовский премьер напомнил, что правоохранительные органы «будут делать свою работу».
Как пишут литовские СМИ, президент балтийской республики Гитанас Науседа также сказал, что в Литве «готовятся к возможным провокациям». По его словам, «службы работают и, надеюсь, качественно выполнят свою работу».
Ранее сообщалось, что в литовской столице полиция в преддверии Дня Победы отслеживает распространение в интернете «запрещенной символики», а 9 мая в общественных местах будут дежурить усиленные наряды полиции. «В основных местах проведения мероприятий будут работать усиленные полицейские силы (сотрудники в форме, в гражданской одежде, группы диалога)», — заявил представитель Главного полицейского комиссариата Вильнюсского уезда Томас Браженас.
В Литве за распространение, использование на собраниях, в общественных местах или иную публичную демонстрацию флага или герба СССР или Литовской ССР, флагов, знаков или форменной одежды, советских серпа и молота, советской красной пятиконечной звезды, а также публичное исполнение гимна СССР или Литовской ССР грозит штраф для физических лиц в размере от 300 до 700 евро, для руководителей юридических лиц или иных ответственных лиц — от 600 до 1,2 тыс. евро.
Ежегодно 9 мая часть русской общины Литвы отмечает День Победы над фашизмом, посещая могилы советских солдат, а европейские страны в этот день отмечают День Европы. В Вильнюсе люди, отмечающие День Победы, собираются на Антакальнисском кладбище, где похоронены участники Второй мировой войны, сражавшиеся на стороне Советского Союза. В 2023 году на этом кладбище был демонтирован памятник советским солдатам.