Белорусские военные промаршировали на параде на Красной площади в Москве, а Лукашенко их поприветствовал

Белорусский расчет прошел маршем на параде в Москве, а президент Беларуси Александр Лукашенко его поприветствовал. Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале «Пул Первого».
В сообщении уточнили, что на параде в Москве в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне Беларусь представил парадный расчет от 5-й бригады спецназа из Марьиной горки. Глава государства с трибуны поприветствовал белорусских военных.
Белорусский расчет прошел маршем на параде в Москве, Лукашенко его приветствовал. Фото: скриншот с видео с телеграм-канала телеграм-канал «Пул Первого».
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко лично поздравил президент России Владимира Путина с Днем Победы, прибыв в Кремль на парад.
Тем временем Лукашенко сделал окончательное заявление о праздновании Дня Победы в Беларуси: «Нет, не хватит».
Кстати, Путин сказал о мужестве защитников Беларуси на параде на Красной площади.
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