Послы России и Беларуси в Казахстане почтили память героев Великой Отечественной в Астане

Дипломаты возложили цветы к Вечному огню у монумента «Отан-Ана» в Астане и на площади у монумента героев-панфиловцев. Как сказал посол РФ Алексей Бородавкин, посольства проводят различные мероприятия, которые призваны отметить этот юбилейный День Победы достойно.
Сегодня мы с нашими друзьями возложили венки, цветы к монументу матери-Родины и к Вечному огню и на площади у монумента героев-панфиловцев. Которые отстаивали осенью 1941 года и не пропустили захватчиков к Москве. Мы очень признательны министерству обороны Казахстана, которое организовало возложение. Все это происходит в непосредственной связке с главным событием, которое сейчас разворачивается в Москве — это парад Победы на Красной площади.
Также в мероприятии приняли участие представители Минобороны Казахстана, общественники и горожане.
Посол Беларуси Алексей Богданов сказал, что это общая победа и общий праздник.
Потому что все народы, жившие в единой семье Советского Союза, воевали против фашизма и нацизма. И мы победили, вместе нашими общими усилиями. Если мы не будем помнить нашу историю, с нами в будущем могут сделать все, что угодно. Давайте будем помнить наших предков. Тех, кто сражался за нашу независимость, свободу и уважать тех, людей, которые еще живы — наших ветеранов. И чтобы мы все развивались в общем многонациональном обществе.
Как и сказал посол России в Казахстане, основные праздничные мероприятия в День Победы разворачиваются в Москве. Делегации 29-ти государств, в том числе и казахстанская, стали гостями и участниками масштабного парада Победы.