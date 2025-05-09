Послы России и Беларуси в Казахстане почтили память героев Великой Отечественной в Астане

Потому что все народы, жившие в единой семье Советского Союза, воевали против фашизма и нацизма. И мы победили, вместе нашими общими усилиями. Если мы не будем помнить нашу историю, с нами в будущем могут сделать все, что угодно. Давайте будем помнить наших предков. Тех, кто сражался за нашу независимость, свободу и уважать тех, людей, которые еще живы — наших ветеранов. И чтобы мы все развивались в общем многонациональном обществе.