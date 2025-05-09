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Путин и зарубежные лидеры возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин, лидер КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро и другие главы иностранных государств возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

После парада Победы на Красной площади главы государств направились в Александровский сад, где у Вечного огня почтили память погибших воинов минутой молчания. Также от имени лидеров цветы к стелам городов-героев возложили солдаты Кремлевского полка.

В этом году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. По случаю празднования 9 мая в Москву приехали председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, белорусский лидер Александр Лукашенко, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.