Путин и зарубежные лидеры возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата

После парада Победы на Красной площади главы государств направились в Александровский сад, где у Вечного огня почтили память погибших воинов минутой молчания. Также от имени лидеров цветы к стелам городов-героев возложили солдаты Кремлевского полка.
В этом году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. По случаю празднования 9 мая в Москву приехали председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, белорусский лидер Александр Лукашенко, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.