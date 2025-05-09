Путин и лидеры зарубежных стран возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и его гости — лидеры зарубежных стран почтили память советских воинов — освободителей Родины и Европы от нацизма. В день 80-летия Великой Победы российский лидер и три десятка руководителей иностранных государств, приехавших в Москву, возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.
Президент РФ как верховный главнокомандующий вооруженными силами несколькими минутами ранее принял военный парад, а затем направился к центральному в стране воинскому мемориалу.
Поскольку в церемонии участвует три десятка человек, для возложения подготовлен специальный венок — шириной с подножие мемориала, переплетенный алыми и георгиевскими лентами. Кроме того, из рук военнослужащих почетного караула участники церемонии получили по букету темно-красных роз, возложением которых они смогли отдельно почтить память Неизвестного Солдата.
Вдоль подножия Могилы Неизвестного Солдата выстроился почетный караул с развевающимися знаменами частей, принимавших участие в боях Великой Отечественной войны. Под мерные звуки метронома участники церемонии, склонив головы, почтили память отдавших жизнь за защиту Родины минутой молчания.
Согласно протокольному обычаю, церемония окончилась проходом торжественным маршем сводного расчета почетного караула. Под звуки марша «Баллада о солдате» представляющие все три рода вооруженных сил колонны воздали воинские почести павшим защитникам Отечества.
Прах неизвестного советского воина был торжественно перенесен в Александровский сад из братской могилы в Подмосковье в 1966 году. Уже год спустя здесь был открыт мемориал, центральным элементом которого стал Вечный огонь. В 1997 году у Могилы Неизвестного Солдата был установлен постоянный пост почетного караула.