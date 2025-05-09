Путин и лидеры зарубежных стран возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Прах неизвестного советского воина был торжественно перенесен в Александровский сад из братской могилы в Подмосковье в 1966 году. Уже год спустя здесь был открыт мемориал, центральным элементом которого стал Вечный огонь. В 1997 году у Могилы Неизвестного Солдата был установлен постоянный пост почетного караула.