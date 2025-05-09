Радий Хабиров принял участие в шествии «Бессмертного полка»

Более 200 тысяч уфимцев и гостей города прошли в память о своих ветеранах Великой Отечественной войны, держа в руках их портреты. Шествие «Бессмертного полка» после двухлетнего перерыва уже в восьмой раз прошло в традиционном формате.
Глава Башкортостана Радий Хабиров также принял участие в шествии вместе со своей супругой Каринэ Хабировой. В руках руководитель региона держал портрет своего деда — Барыя Латыповича Хабирова, который воевал в составе телеграфно-строительной роты 206-го отдельного линейного батальона связи, был ранен и награждён медалями, в том числе «За оборону Ленинграда».
«Мой дед в 1941-м призван был, в 1946 году вернулся. Дошёл до Калининграда (Кёнигсберга) и оттуда — на вагоны в Монголию, в Маньчжурию. Он крепкий был человек, прожил долгую жизнь», — рассказал Радий Хабиров.
Супруга Главы республики Каринэ Хабирова несла портрет своего деда — Иосифа Рубеновича Бабояна. Иосиф Бабоян был танкистом, также прошёл всю войну.
Глава республики в интервью спецкору «Башинформа» рассказал, почему в этом году было принято решение провести его в традиционном очном формате.
«Сами же понимаете, были основания серьезные не проводить. Я могу сказать, что и сейчас ситуация непростая, на пределе работают силовики все. Ведь огромное количество людей — тут даже чисто бытовые вопросы надо очень тщательно решать. И 80-летие Победы. Я считаю, что люди очень соскучились, они хотят выразить свою любовь, свою память, своим погибшим родственникам. Очень много людей. Это объединяющая очень история. Посмотрите, сколько народу вышло. Я думаю, тысяч 200 по Уфе. И в каждом муниципалитете свои “Бессмертные полки”. Когда мы выходим, вспоминаем, есть ощущение, что мы сигналы, лучики какие-то передаём нашим ушедшим уже родным, близким», — отметил Глава региона.
Радий Хабиров также рассказал, что и его сыновья многое знают о своих прадедушках.
«Конечно, они хорошо знают и особенно у нас очень веселый был дед по линии мамы. У Каринэ дед танкистом был. Он прожил долгую жизнь, достаточно давно уже ушел. И, конечно, мы им рассказываем, они знают о своих прадедушках», — пояснил Радий Хабиров.
Торжественное шествие «Бессмертного полка» в Уфе прошло с музыкальным сопровождением по проспекту Октября, от пересечения с улицей имени Города Галле до пересечения с Кольской.
«Меня переполняют эмоции. Мне кажется, здесь и формируется единство нации. Все объединены светлой идеей, абсолютно непогрешимой», — отметил Радий Хабиров во время общения со спецкором «Башинформа» после своего прохождения в колоннах «Бессмертного полка».
С 10 утра во всех городских округах и муниципальных районах Башкортостана в течение часа шло формирование колонн. Эта цифра символична — именно час отводили в годы войны военкоматы для сбора и формирования отрядов из числа мобилизованных резервистов перед отправкой их в воинские части. Сигналом послужила речь Юрия Левитана о начале войны и гимн «Священная война».
Затем в рамках Общереспубликанской церемонии «Светлой памяти павших в борьбе против фашизма» состоялась «Минута молчания», ставшая одним из ключевых моментов акции.
Далее с первыми аккордами песни «День Победы» началось торжественное шествие колонны, на всём протяжении движения которой звучали военные марши и песни. Общая протяжённость маршрута составила около шести километров.
Напомним, что в годы Великой Отечественной войны более 700 тысяч уроженцев нашей республики ушли на фронт, 322 тысячи из них остались на полях сражений. Воины из Башкортостана храбро били врага под Сталинградом и на Курской дуге, защищали Москву и Ленинград, освобождали Крым, Украину, Белоруссию, Кавказ, Прибалтику, страны Европы, штурмовали Берлин, сражались с милитаристской Японией.
Более 200 тысяч солдат и офицеров из нашей республики награждены орденами и медалями, 278 из них удостоены высокого звания Героя Советского Союза. Лётчик-штурмовик Муса Гареев стал дважды Героем, а 39 воинов стали полными кавалерами ордена Славы.