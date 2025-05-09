Радий Хабиров принял участие в шествии «Бессмертного полка»

«Сами же понимаете, были основания серьезные не проводить. Я могу сказать, что и сейчас ситуация непростая, на пределе работают силовики все. Ведь огромное количество людей — тут даже чисто бытовые вопросы надо очень тщательно решать. И 80-летие Победы. Я считаю, что люди очень соскучились, они хотят выразить свою любовь, свою память, своим погибшим родственникам. Очень много людей. Это объединяющая очень история. Посмотрите, сколько народу вышло. Я думаю, тысяч 200 по Уфе. И в каждом муниципалитете свои “Бессмертные полки”. Когда мы выходим, вспоминаем, есть ощущение, что мы сигналы, лучики какие-то передаём нашим ушедшим уже родным, близким», — отметил Глава региона.