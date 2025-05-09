Путин перешел на английский язык во время встречи с Лукашенко в Кремле

Президент России Владимир Путин перешел на английский язык во время встречи президента Беларуси Александр Лукашенко в Кремле, пишет РИА Новости.
В сообщении сказано, что 8 мая, в четверг, перед началом официального обеда в Кремле, Путин встречал иностранных лидеров, которые приехали на празднование Дня Победы в Москву. Президент Беларуси, заходя в Кремль, спросил у президента России:
— Можно к вам?
В ответ на это Путин в шутку и с улыбкой заговорил на английском языке, ответив: «Welcome!». В свою очередь, Лукашенко спросил:
— На английском уже?
После этого президенты двух стран пожали друг другу руки, обнялись и Владимир Путин еще раз поздоровался с Александром Лукашенко, сказав: «Привет!».
Кстати, опубликовали, каким было меню обеда в Кремле для Лукашенко и других лидеров 8 мая 2025: «Салат с крабом и клубникой, пельмени с осетриной, оленина и борщ».
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко лично поздравил президент России Владимира Путина с Днем Победы, прибыв в Кремль на парад.
Кроме того, Путин сказал о мужестве защитников Беларуси на параде на Красной площади.
Тем временем мы собрали, куда сходить 9 Мая 2025 в Минске: программа и расписание мероприятий на 9 Мая в День Победы.
А еще мы узнали, где смотреть военный парад 2025 в Минске в День Победы 9 Мая и где смотреть салют в Беларуси.