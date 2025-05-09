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Путин после парада поблагодарил военных из КНДР

Северную Корею представлял посол, Ким Чен Ын посетил российского посольство в Пхеньяне.

Источник: РИА "Новости"

Президент России Владимир Путин после парада Победы на Красной площади поблагодарил военных из КНДР.

На самом параде расчет из Северной Кореи не появился, однако корейцы присутствовали в первом ряду в качестве гостей на трибунах Красной площади. От КНДР на торжественное мероприятие приехал посол, о чем ранее сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын вместе с дочерью 9 мая посетил посольство России в Пхеньяне, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В обращении к собравшимся глава КНДР подчеркнул значение победы Советского Союза над фашизмом, отметив ее вклад в безопасность и судьбу всего мира. Он подчеркнул, что Пхеньян и Москва остаются союзниками, и, по его словам, отношения между странами достигли уровня «истинного братства по оружию».

Также на парад Победы прибыли 27 глав государств, в том числе лидер КНР Си Цзиньпин, президент Белоруссии Александр Лукашенко, глава Венесуэлы Николас Мадуро и другие. Президенты Азербайджана и Лаоса Ильхам Алиев и Тхонглун Сисулит в последний момент отказались от визита.