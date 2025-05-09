Путин после парада поблагодарил военных из КНДР

В обращении к собравшимся глава КНДР подчеркнул значение победы Советского Союза над фашизмом, отметив ее вклад в безопасность и судьбу всего мира. Он подчеркнул, что Пхеньян и Москва остаются союзниками, и, по его словам, отношения между странами достигли уровня «истинного братства по оружию».