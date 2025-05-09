Путин после парада поблагодарил военных из КНДР

Президент России Владимир Путин после парада Победы на Красной площади поблагодарил военных из КНДР.
На самом параде расчет из Северной Кореи не появился, однако корейцы присутствовали в первом ряду в качестве гостей на трибунах Красной площади. От КНДР на торжественное мероприятие приехал посол, о чем ранее сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын вместе с дочерью 9 мая посетил посольство России в Пхеньяне, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
В обращении к собравшимся глава КНДР подчеркнул значение победы Советского Союза над фашизмом, отметив ее вклад в безопасность и судьбу всего мира. Он подчеркнул, что Пхеньян и Москва остаются союзниками, и, по его словам, отношения между странами достигли уровня «истинного братства по оружию».
Также на парад Победы прибыли 27 глав государств, в том числе лидер КНР Си Цзиньпин, президент Белоруссии Александр Лукашенко, глава Венесуэлы Николас Мадуро и другие. Президенты Азербайджана и Лаоса Ильхам Алиев и Тхонглун Сисулит в последний момент отказались от визита.