Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омичи получили поздравление от президента России Владимира Путина в День Победы

Президент пожелал омичам светлых надежд и удачи в реализации планов на благо России.

Источник: Пресс-служба Президента России

Президент России Владимир Путин поздравил губернатора Виталия Хоценко и жителей Омской области по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В своей телеграмме глава государства отметил особую значимость этого праздника.

«Примите самые сердечные поздравления с 80-летием Великой Победы! Могучей и неиссякаемой силой наполнен этот праздник. Мы — народ-победитель! С огромной гордостью несём знамя Победы и портреты наших отцов, дедов и прадедов, показавших миру пример несгибаемой стойкости, мужества, настоящего общенационального единства и патриотизма», — говорится в поздравлении.

Владимир Путин также отметил важность наследия Великой Победы для будущих поколений россиян. Президент остановился на успехах наших бойцов в специальной военной операции.

В заключение Владимир Путин пожелал мирного неба, добрых надежд и успехов в осуществлении намеченных планов на благо России.