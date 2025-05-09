Омичи получили поздравление от президента России Владимира Путина в День Победы

«Примите самые сердечные поздравления с 80-летием Великой Победы! Могучей и неиссякаемой силой наполнен этот праздник. Мы — народ-победитель! С огромной гордостью несём знамя Победы и портреты наших отцов, дедов и прадедов, показавших миру пример несгибаемой стойкости, мужества, настоящего общенационального единства и патриотизма», — говорится в поздравлении.