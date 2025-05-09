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Лукашенко о параде Победы в Москве: это самый лучший, самый сильный парад

9 мая, Москва /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью журналистам в российской столице поделился впечатлениями о прошедшем в Москве параде Победы, передает корреспондент БЕЛТА.

«Самый лучший парад, который вы проводили в Российской Федерации. В советских парадах я участия не принимал — зеленым был. А все российские парады я видел. И могу сказать, что это самый сильный парад», — сказал Президент.

«Некоторые ахали, охали, что, может, техники не хватало, особенно воздушный эшелон. Вы же понимаете — время военное. Поэтому не до того, чтобы брать с фронта технику и тут показывать. Показали новые образцы. Молодцы. Мы это знаем. Мы закупили такую технику у Российской Федерации. Поэтому меня вполне удовлетворило то, что я видел», — отметил Александр Лукашенко.

«Сейчас попробуем это продолжить в Минске. В 20.30 у нас свой парад белорусский. Мы специально его на вечер отнесли. Потому что надо было побывать в Москве», — добавил глава государства. −0-