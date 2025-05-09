Лукашенко о параде Победы в Москве: это самый лучший, самый сильный парад

«Некоторые ахали, охали, что, может, техники не хватало, особенно воздушный эшелон. Вы же понимаете — время военное. Поэтому не до того, чтобы брать с фронта технику и тут показывать. Показали новые образцы. Молодцы. Мы это знаем. Мы закупили такую технику у Российской Федерации. Поэтому меня вполне удовлетворило то, что я видел», — отметил Александр Лукашенко.