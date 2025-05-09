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Башкирскому Белорецку могут присвоить звание города трудовой доблести

Глава Башкирии Радий Хабиров в беседе со специальным корреспондентом «Башинформа» рассказал, что управленческая команда республики готовит заявку о присвоении Белорецку звания города трудовой доблести.

Источник: Башинформ

«Белорецкий металлургический комбинат обеспечивал страну литьем, что было очень важно на тот момент. Президент всегда тепло говорил о республике, о ее жителях, Башкортостан — опорный регион страны. Это ответственность, на самом деле, её надо высоко нести», — прокомментировал Радий Хабиров.

Как отметил руководитель республики, сейчас идет работа над установкой стелы трудовой доблести в Ишимбае.

«Это признание заслуг ишимбайской нефти и, прежде всего, ишимбайских первопроходцев, нефтяников», — прокомментировал Глава Башкирии.