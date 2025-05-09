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«Самый лучший и сильный парад». Лукашенко назвал свои впечатления от парада на Красной площади в Москве 9 Мая

Лукашенко оценил парад на Красной площади в Москве, назвав его самым сильным.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко оценил парад к 80-летию Победы на Красной площади в Москве 9 Мая, назвав его самым сильным, пишет БелТА.

Глава государства в интервью журналистам в Москве акцентировал внимание, что парад 9 Мая 2025 года самый лучший, который проводили в России. Он уточнил, что в советских парадах не принимал участие — «зеленым был».

— А все российские парады я видел. И могу сказать, что это самый сильный парад, — подчеркнул Александр Лукашенко.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко лично поздравил президент России Владимира Путина с Днем Победы, прибыв в Кремль на парад.

Тем временем Лукашенко сделал окончательное заявление о праздновании Дня Победы в Беларуси: «Нет, не хватит».

Кстати, белорусские военные промаршировали на параде на Красной площади в Москве, а Лукашенко их поприветствовал.

Вместе с тем белорусский расчет маршировал в новой форме на параде 9 Мая 2025 в Москве: «Парадный китель, фуражка вместо голубого берета, сапоги вместо берцев».

Также мы собрали, куда сходить 9 Мая 2025 в Минске: программа и расписание мероприятий на 9 Мая в День Победы.

А еще мы узнали, где смотреть военный парад 2025 в Минске в День Победы 9 Мая и где смотреть салют в Беларуси.