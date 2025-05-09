«Самый лучший и сильный парад». Лукашенко назвал свои впечатления от парада на Красной площади в Москве 9 Мая

Президент Беларуси Александр Лукашенко оценил парад к 80-летию Победы на Красной площади в Москве 9 Мая, назвав его самым сильным, пишет БелТА.
Глава государства в интервью журналистам в Москве акцентировал внимание, что парад 9 Мая 2025 года самый лучший, который проводили в России. Он уточнил, что в советских парадах не принимал участие — «зеленым был».
— А все российские парады я видел. И могу сказать, что это самый сильный парад, — подчеркнул Александр Лукашенко.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко лично поздравил президент России Владимира Путина с Днем Победы, прибыв в Кремль на парад.
Тем временем Лукашенко сделал окончательное заявление о праздновании Дня Победы в Беларуси: «Нет, не хватит».
Кстати, белорусские военные промаршировали на параде на Красной площади в Москве, а Лукашенко их поприветствовал.
Вместе с тем белорусский расчет маршировал в новой форме на параде 9 Мая 2025 в Москве: «Парадный китель, фуражка вместо голубого берета, сапоги вместо берцев».
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