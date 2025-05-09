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Лукашенко: Россия давно готова к тому, чтобы не просто перемирие в Украине, а мир заключить

9 мая, Москва /Корр. БЕЛТА/. Россия давно готова к тому, чтобы не просто перемирие в Украине, а мир заключить. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в Москве американскому телеканалу NBC, передает корреспондент БЕЛТА.

Главу государства спросили, должен ли сейчас Президент России Владимир Путин согласиться на перемирие.

«Президент Путин вообще никому ничего не должен. Чтобы вы понимали. Это первое. Что касается перемирия, я могу сказать его словами. Мы с ним об этом говорили в последний раз в Волгограде. Они готовы к этому. Россия давно готова к тому, чтобы не просто перемирие, а чтобы мир заключить», — сказал Президент.

«Вопрос не в России. Поэтому надо разбираться с другой стороны, насколько я знаю. Как только американцы с украинцами решат, что нужен мир, европейцы станут в строй и мир наступит», — уверен белорусский лидер.