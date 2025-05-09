Лукашенко: Россия давно готова к тому, чтобы не просто перемирие в Украине, а мир заключить

Главу государства спросили, должен ли сейчас Президент России Владимир Путин согласиться на перемирие.
«Президент Путин вообще никому ничего не должен. Чтобы вы понимали. Это первое. Что касается перемирия, я могу сказать его словами. Мы с ним об этом говорили в последний раз в Волгограде. Они готовы к этому. Россия давно готова к тому, чтобы не просто перемирие, а чтобы мир заключить», — сказал Президент.
«Вопрос не в России. Поэтому надо разбираться с другой стороны, насколько я знаю. Как только американцы с украинцами решат, что нужен мир, европейцы станут в строй и мир наступит», — уверен белорусский лидер.