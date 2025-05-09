Лукашенко: Китай однозначно будет с Россией, к этому надо привыкать

Главу государства спросили, есть ли символизм присутствия на Параде в Москве Председателя КНР Си Цзиньпина.
Лукашенко заявил о важности для будущего союза КНР и постсоветского пространства Лукашенко: Россия давно готова к тому, чтобы не просто перемирие в Украине, а мир заключить.
«У нас действительно единое мнение, единая повестка международная. А то, что Председатель Си Цзиньпин приехал на этот парад, вы правильно видите. В этом не только символизм. Это очень важно для будущего мира. Это говорит о том, что Китай и Россия будут развиваться и дальше и укреплять свой союз», — сказал глава государства.
По его словам, в США считают такой союз опасным, так как его невозможно сломать.
«И приезд Си Цзиньпина в Москву говорит о том, что при всей аккуратности, осторожности в политике Китай однозначно будет с Россией. К этому надо привыкать», — подчеркнул белорусский лидер.