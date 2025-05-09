Лукашенко: Китай однозначно будет с Россией, к этому надо привыкать

«У нас действительно единое мнение, единая повестка международная. А то, что Председатель Си Цзиньпин приехал на этот парад, вы правильно видите. В этом не только символизм. Это очень важно для будущего мира. Это говорит о том, что Китай и Россия будут развиваться и дальше и укреплять свой союз», — сказал глава государства.