Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о готовности России заключить мир с Украиной, сообщает БелТА.
Александр Лукашенко в Москве 9 Мая, отвечая американскому телеканалу NBC на вопрос, должен ли сейчас президент России Владимир Путин согласиться на перемирие, уточнил, что Путин никому ничего не должен.
— Что касается перемирия, я могу сказать его словами. Мы с ним об этом говорили в последний раз в Волгограде. Они готовы к этому, — заявил президент Беларуси.
Кроме того, глава государства уточнил:
— Россия давно готова к тому, чтобы не просто перемирие, а чтобы мир заключить.
По словам президента Беларуси, вопрос состоит не в России. Лукашенко добавил, что надо разобраться, с другой стороны, насколько ему известно. Вместе с тем он пояснил, что как только американцы с украинцами решат, что необходим мир, то европейцы станут в строй и мир наступит.
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