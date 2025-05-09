Лукашенко заявил о готовности России заключить мир с Украиной

По словам президента Беларуси, вопрос состоит не в России. Лукашенко добавил, что надо разобраться, с другой стороны, насколько ему известно. Вместе с тем он пояснил, что как только американцы с украинцами решат, что необходим мир, то европейцы станут в строй и мир наступит.