Лукашенко вылетел в Минск из Москвы

Первый вылетел в Минск.
Глава государства находился в Москве с минувшего четверга и сегодня вместе с младшим сыном Николаем принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню Победы, в Москве.
Белорусский лидер наблюдал за парадом Победы, а затем вместе с другими иностранными лидерами возложил цветы к могиле Неизвестного солдата в Александровском саду.
После официальных мероприятий белорусский лидер вылетел в Минск.
Сегодня вечером в белорусской столице также пройдет военный парад, посвященный 80-летию Победы. Парадным маршем в белорусской столице пройдут пешие коробки, а также проедет военная техника, в том числе и времен Великой Отечественной. Запланирована и воздушная часть парада Победы.