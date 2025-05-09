Лукашенко вылетел в Минск из Москвы

Сегодня вечером в белорусской столице также пройдет военный парад, посвященный 80-летию Победы. Парадным маршем в белорусской столице пройдут пешие коробки, а также проедет военная техника, в том числе и времен Великой Отечественной. Запланирована и воздушная часть парада Победы.