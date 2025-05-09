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Лукашенко вылетел в Минск из Москвы

МИНСК, 9 мая — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко после завершения официальных мероприятий в честь 80-летия Победы в Москве вылетел в Минск, передает Telegram-канал «Пул Первого».

Источник: Пресс-служба президента Беларуси

Первый вылетел в Минск.

говорится в сообщении

Глава государства находился в Москве с минувшего четверга и сегодня вместе с младшим сыном Николаем принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню Победы, в Москве.

Белорусский лидер наблюдал за парадом Победы, а затем вместе с другими иностранными лидерами возложил цветы к могиле Неизвестного солдата в Александровском саду.

После официальных мероприятий белорусский лидер вылетел в Минск.

Сегодня вечером в белорусской столице также пройдет военный парад, посвященный 80-летию Победы. Парадным маршем в белорусской столице пройдут пешие коробки, а также проедет военная техника, в том числе и времен Великой Отечественной. Запланирована и воздушная часть парада Победы.