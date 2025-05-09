Лукашенко пообщался с Фицо после парада в Москве

Общение двух лидеров состоялось «на ногах» после завершения торжественных мероприятий. Роберт Фицо прилетел в Россию, несмотря на попытки Европейского союза сорвать этот визит. Сперва ЕС выступал с угрозами в адрес Словакии, затем Эстония, Латвия и Литва закрыли свое небо для самолета премьера. В итоге борт Фицо летел по южному маршруту, проходящему через Венгрию, Румынию, Черное море и Грузию.
«Я скажу, что молодец! Сказал приеду — приехал!» — заявил Александр Лукашенко.
Как сообщалось, в День Победы глава государства адресовал поздравления зарубежным лидерам. Послания Президента были направлены в том числе и руководству Словакии.
«Уверен, что одержанная ценой огромных потерь Великая Победа навсегда останется символом триумфа добра над злом, свободы над порабощением. Белорусский народ высоко ценит, что в вашей стране сохраняется память о подвиге советских и словацких воинов, которые вместе сражались против коричневой чумы. Считаю, что охрана общей исторической правды может служить надежным фундаментом не только для развития и укрепления белорусско-словацких отношений, но и для обеспечения мира и стабильности во всей Европе», — подчеркнул белорусский лидер в поздравлении Роберту Фицо.