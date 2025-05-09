Лукашенко пообщался с Фицо после парада в Москве

«Уверен, что одержанная ценой огромных потерь Великая Победа навсегда останется символом триумфа добра над злом, свободы над порабощением. Белорусский народ высоко ценит, что в вашей стране сохраняется память о подвиге советских и словацких воинов, которые вместе сражались против коричневой чумы. Считаю, что охрана общей исторической правды может служить надежным фундаментом не только для развития и укрепления белорусско-словацких отношений, но и для обеспечения мира и стабильности во всей Европе», — подчеркнул белорусский лидер в поздравлении Роберту Фицо.