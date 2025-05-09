Лукашенко сказал, что «Путин вообще никому ничего не должен»

Президент Беларуси Александр Лукашенко 9 Мая в Москве заявил, что президент России Владимир Путин никому ничего не должен, говоря о перемирии передает БелТА.
Глава государства ответил на вопрос американского телеканала NBC, который заключал в том, должен ли сейчас Путин согласиться на перемирие.
— Президент Путин вообще никому ничего не должен. Чтобы вы понимали. Это первое, — акцентировал внимание президент Беларуси.
Александр Лукашенко, говоря о перемирии, уточнил, что может ответить словами Владимира Путина. Вместе с тем президент Беларуси сказал, что об это говорил с президентом России в Волгограде.
По словам главы государства, российская сторона давно готова к перемирию. Кроме того, он уточнил:
— Россия давно готова к тому, чтобы не просто перемирие, а чтобы мир заключить.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко назвал свои впечатления от парада на Красной площади в Москве 9 Мая: «Самый лучший и сильный парад».
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