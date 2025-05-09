Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко сказал, что «Путин вообще никому ничего не должен»

Лукашенко заявил, что Путин никому ничего не должен.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко 9 Мая в Москве заявил, что президент России Владимир Путин никому ничего не должен, говоря о перемирии передает БелТА.

Глава государства ответил на вопрос американского телеканала NBC, который заключал в том, должен ли сейчас Путин согласиться на перемирие.

— Президент Путин вообще никому ничего не должен. Чтобы вы понимали. Это первое, — акцентировал внимание президент Беларуси.

Александр Лукашенко, говоря о перемирии, уточнил, что может ответить словами Владимира Путина. Вместе с тем президент Беларуси сказал, что об это говорил с президентом России в Волгограде.

По словам главы государства, российская сторона давно готова к перемирию. Кроме того, он уточнил:

— Россия давно готова к тому, чтобы не просто перемирие, а чтобы мир заключить.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко назвал свои впечатления от парада на Красной площади в Москве 9 Мая: «Самый лучший и сильный парад».

Ранее Лукашенко сделал окончательное заявление о праздновании Дня Победы в Беларуси: «Нет, не хватит».

Кстати, мы собрали, куда сходить 9 Мая 2025 в Минске: программа и расписание мероприятий на 9 Мая в День Победы.

Вместе с тем мы узнали, где смотреть военный парад 2025 в Минске в День Победы 9 Мая и где смотреть салют в Беларуси.

Кроме того, главная выставка ко Дню Победы с бесплатным входом открылась в новом «БелЭкспо» в Минске — что о ней известно и как доехать.