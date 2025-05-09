Лукашенко об оппонентах за границей: они готовятся к войне и не скрывают этого

Отвечая на вопрос, почему важно сохранять память о Великой Отечественной войне, Президент сказал: «Нам тут подсказывают из-за границы, что ну хватит (вспоминать о Победе и событиях военных лет. — Прим. БЕЛТА), ну не надо и прочее. Я об этом говорил, что как только мы перестанем, это вернется к нам снова. Почему из-за границы подсказывают: “Хватит, хватит”? Чтобы выбить из наших голов и сердец ту Победу, которая является примером для нас сейчас».
В этом плане Президент упомянул о специальной военной операции России в Украине. «То ли еще будет. Они (оппоненты. — Прим. БЕЛТА) готовятся к войне. Они это не скрывают. Ну, а то, что у нас в сердце и голове тот подвиг, им это плохо. Потому что мы будем защищать свою землю так, как они (наши предки в войну. — Прим. БЕЛТА). Поэтому они против, но мы четко держимся этих позиций. Это актуально особенно сейчас. Потому что они готовятся к войне», — подчеркнул белорусский лидер.