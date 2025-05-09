Лукашенко об оппонентах за границей: они готовятся к войне и не скрывают этого

В этом плане Президент упомянул о специальной военной операции России в Украине. «То ли еще будет. Они (оппоненты. — Прим. БЕЛТА) готовятся к войне. Они это не скрывают. Ну, а то, что у нас в сердце и голове тот подвиг, им это плохо. Потому что мы будем защищать свою землю так, как они (наши предки в войну. — Прим. БЕЛТА). Поэтому они против, но мы четко держимся этих позиций. Это актуально особенно сейчас. Потому что они готовятся к войне», — подчеркнул белорусский лидер.