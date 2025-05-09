Лукашенко сказал, что Китай однозначно будет с Россией

Президент Беларуси Александр Лукашенко в Москве 9 Мая сказал, что Китай однозначно будет с Россией, пишет БелТА.
Александр Лукашенко, отвечая на вопрос американскому телеканалу NBC о том, есть ли символизм в присутствии на параде на Красной площади председателя КНР Си Цзиньпина, заметил:
— У нас действительно единое мнение, единая повестка международная. А то, что Председатель Си Цзиньпин приехал на этот парад, вы правильно видите.
Президент Беларуси пояснил, что в этом не только символизм. Он добавил, что это очень важно для будущего мира.
— Это говорит о том, что Китай и Россия будут развиваться и дальше и укреплять свой союз, — отметил глава государства.
По словам президента, в США данный считают опасным по причине того, что его невозможно сломать.
— И приезд Си Цзиньпина в Москву говорит о том, что при всей аккуратности, осторожности в политике Китай однозначно будет с Россией. К этому надо привыкать, — акцентировал внимание Лукашенко.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко назвал свои впечатления от парада на Красной площади в Москве 9 Мая: «Самый лучший и сильный парад».
Ранее Лукашенко заявил о готовности России заключить мир с Украиной.
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