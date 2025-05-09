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Лукашенко заявил, что Россия давно готова к миру по Украине

МИНСК, 9 мая — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия давно готова к тому, чтобы не просто перемирие по Украине, а мир заключить.

Источник: © РИА Новости

Как сообщила пресс-служба главы белорусского государства на сайте президента, после участия в праздничных мероприятиях в Москве Лукашенко ответил на вопросы журналистов. В частности, его спросили, должен ли сейчас, по его мнению, президент России Владимир Путин согласиться на перемирие с Украиной.

«Президент Путин вообще никому ничего не должен. Чтобы вы понимали. Это первое. Что касается перемирия, я могу сказать его словами. Мы с ним об этом говорили в последний раз в Волгограде. Они готовы к этому. Россия давно готова к тому, чтобы не просто перемирие, а чтобы мир заключить», — сказал белорусский президент.

Лукашенко отметил, что «вопрос не в России». «Поэтому надо разбираться с другой стороны, насколько я знаю. Как только американцы с украинцами решат, что нужен мир, европейцы станут в строй и мир наступит», — добавил белорусский лидер.