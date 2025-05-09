Лукашенко заявил, что Россия давно готова к миру по Украине

«Президент Путин вообще никому ничего не должен. Чтобы вы понимали. Это первое. Что касается перемирия, я могу сказать его словами. Мы с ним об этом говорили в последний раз в Волгограде. Они готовы к этому. Россия давно готова к тому, чтобы не просто перемирие, а чтобы мир заключить», — сказал белорусский президент.