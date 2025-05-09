Андрей Назаров рассказал о своем понимании Дня Победы

"9 Мая — по-настоящему народный праздник, возможно, единственный в нашей стране, который объединяет людей всех возрастов, наций и религиозных конфессий. Праздник, в котором сочетаются одновременно и великая радость и вселенская скорбь, — написал в соцсетях премьер-министр РБ Андрей Назаров. — Мой дед младший сержант Назаров Ефим Иванович погиб 2 июня 1942 года возле деревни Старое Рамушево Новгородской области. Ему было 29 лет…
Праздник, напрямую затрагивающий миллионы семей России. Вклад нашей республики в Победу огромен. Все знают имена наших великих земляков: Минигали Шаймуратов, Александр Матросов, Муса Гареев, Даян Мурзин, Миннигали Губайдуллин. Но немногим известно, что в нашем краю родились и маршал Советского Союза Борис Михайлович Шапошников, и маршал авиации Иван Иванович Пстыго.
Маршал Шапошников возглавлял Генеральный штаб Красной армии в первые годы войны. Современники отмечали, что он был одним из немногих, к кому Сталин обращался по имени и отчеству, а не «товарищ Шапошников», как к абсолютному большинству руководителей страны и армии.
В республике в годы Великой Отечественной войны находилось восемь военных училищ и две стратегически значимые академии Генерального штаба: Высшая военная академия имени К. Е. Ворошилова и Высшая военно-политическая академия имени В. И. Ленина. Первая располагалась в Уфе, а вторая — в Белебее. Они готовили специалистов для фронта, командиров высокого ранга. Академия Генерального штаба, всего лишь на год передислоцированная в Башкортостан, за это время трижды выпустила по 100 с лишним человек для командного состава, многие из них впоследствии стали комдивами.
К сожалению, сегодня ветеранов войны, принимавших участие в боевых действиях, остается все меньше. Непосредственно в Башкирии их 109 человек.
Наша задача — сделать их жизнь в столь почтенном возрасте максимально комфортной и благополучной, обеспечив всем необходимым. И, конечно же, мы не допустим, чтобы фашистская нечисть вновь угрожала нашей Родине. Именно эту задачу решают сегодня наши бойцы в зоне проведения СВО. Так же как их деды и прадеды, они обязательно вернутся с Победой!".