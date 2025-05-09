Андрей Назаров рассказал о своем понимании Дня Победы

В республике в годы Великой Отечественной войны находилось восемь военных училищ и две стратегически значимые академии Генерального штаба: Высшая военная академия имени К. Е. Ворошилова и Высшая военно-политическая академия имени В. И. Ленина. Первая располагалась в Уфе, а вторая — в Белебее. Они готовили специалистов для фронта, командиров высокого ранга. Академия Генерального штаба, всего лишь на год передислоцированная в Башкортостан, за это время трижды выпустила по 100 с лишним человек для командного состава, многие из них впоследствии стали комдивами.