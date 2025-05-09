Мерц не поддержит общие займы ЕС для повышения оборонных расходов

БРЮССЕЛЬ, 9 мая. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц не поддержит размещение общих займов Евросоюза для финансирования милитаризации сообщества, он считает, что для этого нужны «другие структурные инструменты». Об этом политик заявил на совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен в ходе своего первого зарубежного визита, который он совершил 9 мая в Брюссель.
«Я разделяю взгляды предыдущего правительства Германии, что займы не могут быть постоянным решением для обеспечения оборонных расходов. Это может быть только исключением для Евросоюза, когда мы уходим в долги. ЕС также должен иметь возможность обслуживать наш долг», — сказал Мерц.
Он признал, что у него вызывает озабоченность «рост государственного долга не только в Европе, но и в США», отметив, что это может привести к ухудшению кредитных ставок. Поэтому Мерц призвал ЕК разрабатывать структурные инструменты для финансирования планов милитаризации сообщества. При этом он поддержал саму идею значительного усиления милитаризации Евросоюза и отметил, что «находится в Брюсселе в День Европы».
В свою очередь, глава Еврокомиссии поддержала планы Мерца по повышению военных расходов Германии и подчеркнула важность плана ЕК SAFE, предусматривающего привлечение займов на 150 млрд евро под гарантии ЕС, которые должны быть использованы на увеличение инвестиций в ВПК сообщества и в военную промышленность Украины. Одновременно фон дер Ляйен призвала «добиться 30-дневного перемирия на Украине», а также нарастить военную помощь Киеву, чтобы «поставить его в позицию силы» на переговорах.
Мерца и фон дер Ляйен объединяет не только германское происхождение, но и принадлежность к крупнейшей правящей наднациональной партии Евросоюза — Европейской народной партии.
В ЕС 9 мая отмечают не победу над гитлеровской Германией, а День Европы, или, как его называют в институтах ЕС, День Шумана. 9 мая 1950 года министр иностранных дел Франции Робер Шуман опубликовал декларацию с предложением объединить угольную и металлургическую промышленность Франции и Германии под общим наднациональным контролем, что привело к созданию Европейского объединения угля и стали, ставшего прообразом Евросоюза и формирования первой европейской наднациональной структуры, трансформировавшейся впоследствии в Еврокомиссию.