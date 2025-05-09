Мерц не поддержит общие займы ЕС для повышения оборонных расходов

Он признал, что у него вызывает озабоченность «рост государственного долга не только в Европе, но и в США», отметив, что это может привести к ухудшению кредитных ставок. Поэтому Мерц призвал ЕК разрабатывать структурные инструменты для финансирования планов милитаризации сообщества. При этом он поддержал саму идею значительного усиления милитаризации Евросоюза и отметил, что «находится в Брюсселе в День Европы».