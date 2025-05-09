Лукашенко предупредил, что оппоненты за границей не скрывая готовятся к войне

Президент Беларуси Александр Лукашенко 9 Мая в Москве предупредил, что оппоненты за границей не скрывая готовятся к войне, передает БелТА.
Президент в интервью телеканалу НТВ, отвечая на вопрос, почему важно сохранять память о Великой Отечественной войне, подчеркнул:
— Нам тут подсказывают из-за границы, что ну хватит (вспоминать о Победе и событиях военных лет. — Ред.), ну не надо и прочее.
Глава государства заявил, что уже не раз говорил, «что как только мы перестанем, это вернется к нам снова».
— Почему из-за границы подсказывают: «Хватит, хватит?» Чтобы выбить из наших голов и сердец ту Победу, которая является примером для нас сейчас, — акцентировал внимание президент Беларуси.
Вместе с тем Лукашенко упомянул и о специальной военной операции России на территории Украины:
— То ли еще будет. Они (речь идет про оппонентов. — Ред.) готовятся к войне. Они это не скрывают. Ну, а то, что у нас в сердце и голове тот подвиг, им это плохо, — высказал мнение глава государства.
Вместе с тем он добавил, что «мы будем защищать свою землю так», как это делали предки во время войны. Лукашенко отметил, что поэтому оппоненты против, однако «но мы четко держимся этих позиций». Он заметил, что это актуально особенно сейчас.
— Потому что они готовятся к войне, — заявил президент Беларуси.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сделал окончательное заявление о праздновании Дня Победы в Беларуси: «Нет, не хватит».
Кроме того, Лукашенко сказал белорусам, что войны завтра не будет.
Вместе с тем Лукашенко сказал, что Беларуси есть чем нанести невосполнимый урон агрессору.
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