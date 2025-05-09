Придерживающиеся проевропейского курса власти Молдавии пытались сорвать празднование Дня Победы. Как заявлял лидер координационного комитета «Победа» Алексей Петрович, власти Кишинева запретили праздновать День Победы на главной площади страны. А в четверг представители блока «Победа», участвовавшие в доставке в Кишинев частицы Вечного огня, подверглись дополнительному досмотру в аэропорту после возвращения из Москвы.
«Тысячи людей сегодня вышли на улицы столицы Гагаузии — города Комрат, чтобы пройти Маршем Победы и отдать дань памяти героям Великой Отечественной войны, труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда, узникам гетто и концлагерей. Сегодня народ един, как никогда… Искренняя признательность всем согражданам, блоку “Победа”, команде башкана (главы) Гагаузии за блестящую организацию марша в Комрате. Особая благодарность — лидеру блока “Победа” Илану Шору за личный вклад в реконструкцию мемориала в нашем родном городе Комрате», — написал в своем Telegram-канале Суходольский.
Он отметил, что в этот день, наполненный священным смыслом, праздничные мероприятия проходят также в десятках других городах и населенных пунктах Молдавии.
«День Победы отмечает почти весь мир, почти весь земной шар. Это день памяти, день гордости, день, когда склоняем головы перед подвигом тех, кто сражался за мирное небо и спас человечество от фашизма. Безграничная благодарность — тем, кто проливал кровь за свободу, за Родину, за будущее», — подчеркнул депутат.
В Молдавии наблюдается рост напряженности вокруг празднования Дня Победы. Накануне МВД республики объявило о приведении всех правоохранительных структур в повышенную готовность и напомнило о запрете на использование георгиевской ленты во время публичных мероприятий.
После прихода в Молдавии к власти партии «Действие и солидарность» (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика «беспамятства», направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС приняло законы о запрете на использование георгиевской ленты и установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии.
В начале Великой Отечественной войны Молдавия стала одной из первых советских республик, принявших на себя удар врага. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистов и их союзников, в числе которых были Румыния и Венгрия, начали совершать налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации пыткам был подвергнут каждый десятый житель республики — 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек, здесь было создано 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.