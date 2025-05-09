По главной улице Челябинска прошел грандиозный «Бессмертный полк»

Южноуральцы принимали участие в акции не только очно, но и в других форматах — онлайн-шествии на сайте polkrf.ru, «Стенах памяти» на предприятиях, в различных организациях и учебных заведениях, в классной перекличке «Бессмертного полка» в школах, а также в «Бессмертном полку» на транспорте и «Окнах Победы».