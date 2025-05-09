По главной улице Челябинска прошел грандиозный «Бессмертный полк»

Последний раз мероприятие под открытым небом проходило в 2022 году.
В Челябинске шествие началось возле Южно-Уральского государственного университета и прошло по проспекту Ленина до площади Революции.
Одной из особенностей акции в этом году стала уникальная картина из Пластовского краеведческого музея, олицетворяющая образ солдатской матери. Ее в рядах «Бессмертного полка» пронесли кадеты.
Кроме того, в рамках шествия прошла молодежная акция «Южный Урал — опорный край Победы». Ее участники использовали специальные манишки с названиями эвакуированных в годы войны предприятий.
Южноуральцы принимали участие в акции не только очно, но и в других форматах — онлайн-шествии на сайте polkrf.ru, «Стенах памяти» на предприятиях, в различных организациях и учебных заведениях, в классной перекличке «Бессмертного полка» в школах, а также в «Бессмертном полку» на транспорте и «Окнах Победы».
«Бессмертный полк» — это не просто шествие, это живая связь поколений, напоминание о великом подвиге нашего народа. Это возможность рассказать молодым поколениям о героизме наших предков, о цене свободы и независимости. Именно благодаря им мы сегодня строим будущее и воспитываем своих детей. Мы помним, мы чтим, мы гордимся!" — подчеркнул Алексей Текслер.