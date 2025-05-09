Путин в День Победы напомнил о важности солидарности

Солидарность в достижении общих целей приобретает особое значение сегодня, когда вопрос суверенных прав государств снова стал особенно актуален. Об этом заявил президент России Владимир Путин на приёме в Кремле в честь глав иностранных делегаций, прибывших в Москву на празднование 80-летия Победы.