Путин назвал победителей нацизма одной большой семьей

Во время приема в Кремле от имени президента РФ в честь глав делегаций, прибывших по случаю празднования 80-летия Победы, Путин сказал, что Россия преклоняется перед великим поколением победителей во Второй Мировой войне и считает их родными, где бы они сейчас ни жили и на каком языке бы ни говорили.
«Мы одна большая семья победителей», — подчеркнул российский лидер.
Ранее на Красной площади состоялся Парад Победы, на трибунах присутствовали представители 29 зарубежных делегаций, сообщили в Кремле. По случаю празднования 9 Мая в Москву приехали председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, белорусский лидер Александр Лукашенко, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.