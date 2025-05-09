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Путин назвал победителей нацизма одной большой семьей

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал победителей нацизма во Второй Мировой войне одной большой семьей.

Источник: © РИА Новости

Во время приема в Кремле от имени президента РФ в честь глав делегаций, прибывших по случаю празднования 80-летия Победы, Путин сказал, что Россия преклоняется перед великим поколением победителей во Второй Мировой войне и считает их родными, где бы они сейчас ни жили и на каком языке бы ни говорили.

«Мы одна большая семья победителей», — подчеркнул российский лидер.

Ранее на Красной площади состоялся Парад Победы, на трибунах присутствовали представители 29 зарубежных делегаций, сообщили в Кремле. По случаю празднования 9 Мая в Москву приехали председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, белорусский лидер Александр Лукашенко, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.