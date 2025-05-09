Глава МИД Беларуси Рыженков прочитал стихотворение на белорусском языке ко Дню Победы

Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков прочитал стихотворение на белорусском языке к 9 Мая. Видео опубликовано в телеграм-канале «Глас МИДа».
В сообщении сказано, что в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне главы МИД Беларуси, России, Таджикистана и Кыргызстана прочитали стихи о войне на своих национальных языках.
Максим Рыженков прочитал на белорусском языке стихотворение Петруся Бровки «Приглашение на праздник». А глава МИД России Сергей Лавров выбрал стихотворение Юрия Воронова «Опять война, опять блокада», которое посвящено блокаде Ленинграда.
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