Челябинский мэр возложил цветы к мемориалу «Скорбящие матери»

К церемонии присоединилось много неравнодушных — юнармейцы, представители общественных организаций, властных структур, духовенства, ветераны СВО и бойцы 23-го отряда спецназа. В возложении цветов к памятнику «Скорбящих матерей» вместе с мэром приняли участие многие важные лица региона, например, главный федеральный инспектор Денис Чернятьев, областной военный комиссар Андрей Максуров, руководитель суда Центрального района города Денис Лекарь, а также настоятель храма Табынской иконы Божьей матери Стефан Кокшаров.