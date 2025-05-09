Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Челябинский мэр возложил цветы к мемориалу «Скорбящие матери»

Глава города Алексей Лошкин с процессией посетил лесное кладбище. Люди в разных должностях из разных сфер пришли вместе почтить память предков, сообщили в пресс-службе Челябинской епархии.

Источник: МК.RU Челябинск

К церемонии присоединилось много неравнодушных — юнармейцы, представители общественных организаций, властных структур, духовенства, ветераны СВО и бойцы 23-го отряда спецназа. В возложении цветов к памятнику «Скорбящих матерей» вместе с мэром приняли участие многие важные лица региона, например, главный федеральный инспектор Денис Чернятьев, областной военный комиссар Андрей Максуров, руководитель суда Центрального района города Денис Лекарь, а также настоятель храма Табынской иконы Божьей матери Стефан Кокшаров.

Сегодня, в день 80-летнего юбилея Победы, мемориал открыт для всех желающих — и челябинцев, и гостей мегаполиса.